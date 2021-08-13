Эдинбург, Великобритания, 13 августа, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Шотландское синти-поп-трио Chvrches поделились кавером на хит британской пост-панк-группы Echo And The Bunnymen «The Killing Moon», имевшей популярность в 1980-х годах. Об этом сообщил портал NME.

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Оригинальный трек вышел на альбоме «Ocean Rain» 1984 года. «Мы ждали этого целую вечность, поэтому кажется правильным, что «The Killing Moon» станет нашим первым кавером в этом году», — говорится в официальном заявлении Chvrches. Группа также рассказала, что их предстоящий новый альбом «Screen Violence», который должен выйти 27 августа, «был очень вдохновлен «The Killing Moon» и кажется почти синонимом фильма «Донни Дарко», который мы все любим.

Ранее известный режиссер фильмов ужасов Джон Карпентер записал ремикс-версии нескольких песен Chvrches.