Chvrches записали кавер на хит группы Echo And The Bunnymen
Эдинбург, Великобритания, 13 августа, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Шотландское синти-поп-трио Chvrches поделились кавером на хит британской пост-панк-группы Echo And The Bunnymen «The Killing Moon», имевшей популярность в 1980-х годах. Об этом сообщил портал NME.
Оригинальный трек вышел на альбоме «Ocean Rain» 1984 года. «Мы ждали этого целую вечность, поэтому кажется правильным, что «The Killing Moon» станет нашим первым кавером в этом году», — говорится в официальном заявлении Chvrches. Группа также рассказала, что их предстоящий новый альбом «Screen Violence», который должен выйти 27 августа, «был очень вдохновлен «The Killing Moon» и кажется почти синонимом фильма «Донни Дарко», который мы все любим.
Ранее известный режиссер фильмов ужасов Джон Карпентер записал ремикс-версии нескольких песен Chvrches.