Вашингтон, 13 августа, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Общемировая температура воздуха, наблюдавшаяся в июле 2021 года, признана самой высокой за всю историю наблюдений за метеорологическими явлениями, сообщает 13 августа Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

Отмечено, что с 1880 года в масштабах планеты не наблюдался такой тёплый июль.

«Климатически июль — самый теплый месяц в году. Поскольку июль 2021 года стал самым теплым июлем за всю историю наблюдений, по крайней мере, номинально, это даёт основания признать его самым теплым месяцем за всю историю наблюдений за погодой планеты», — указано на официальном сайте организации.

Уточняется, что в июле 2021 года температура воздуха превышала средние значения в Северной и Южной Америке, Европе, северной Африке, южных регионах Азии, Океании, а также в западной и северной частях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

По утверждению NOAA, совокупная температура суши и поверхности океана в июле 2021 в среднем примерно на один градус превышала все показатели, зарегистрированные с конца ХIХ века.