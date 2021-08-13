США угрожают российским планам поставки голубого водорода в ЕС
Москва, 13 августа, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Голубой водород не играет «роли в безуглеродном будущем» и на самом деле на 20% хуже для планеты, чем сжигание газа или угля для производства тепла, заявил специализирующийся на возобновляемых источниках энергии информационный портал Recharge News 12 августа 2021 года.
ООН 9 августа 2021 года провозгласила угрозу изменения климата «красным кодом человечества» в связи с чрезвычайными погодными условиями в ряде стран. В этот же день исследователи из Корнеллского и Стэнфордского университетов США заклеймили «голубой» водород, назвав его «отвлекающим маневром» от действительно зеленых технологий.
«Голубой» водород, производимый из природного газа с улавливанием и хранением углерода, является ключевой составляющей стратегий энергетического перехода ряда крупных стран и глобальных игроков в области ископаемого топлива, объявленных важным краткосрочным ответом на декарбонизацию. Такой ответ вызван необходимостью дождаться промышленного производства и снижения цены на «зеленый» водород, полученный методом электролиза.
Но исследователи из Корнелла и Стэнфорда заявляют, что их исследование выбросов парниковых газов при производстве голубого водорода опровергает любое представление о том, что он представляет собой экологически приемлемый вариант. Учёные ссылаются на то, что в процессе добычи, транспортировки и хранения природного газа неизбежны значительные его утечки.
В исследовании, опубликованном в 12 августа 2021 года в журнале Energy Science and Engineering, написано, что выбросы CO2 при производстве «голубого» водорода немногим уступают выбросам при производстве «серого» водорода. И хотя объём выбросов углекислого газа при производстве голубого водорода ниже, чем при производстве «серого» водорода, утечки метана выше из-за более широкого использования природного газа для улавливания углерода.
Авторы исследования тут же противоречат сами себе:
Роберт Ховарт, соавтор исследования и профессор экологии и экологической биологии в Корнельском университете, сказал:
Правительство Великобритании стремится поставить «голубой» водород в основу своей программы перехода к зеленой энергетике при активном участии крупных нефтегазовых компаний, таких как BP и Shell.
В преддверии объявления британским правительством национальной водородной стратегии Дэвид Себон, профессор машиностроения Кембриджского университета, сказал:
Исследование ученых из Корнеллского и Стэнфордского университетов подливает масла в огонь дискуссии, которая бушует в течение нескольких лет в энергетическом секторе по поводу соответствующей роли «голубого» и «зелёного» водорода в энергетическом переходе.
Хотя «голубой» водород широко рассматривается как хороший вариант в таких секторах, как химическая и тяжелая промышленность, существуют сомнения по поводу его пригодности для декарбонизации некоторых отраслей экономики.
Известный аналитик и эксперт по чистой энергии Майкл Либрейх заявил, что игроки нефтегазовой отрасли «заинтересованы» в том, чтобы обсуждать роль водорода в таких областях, как автомобили и отопление, несмотря на то, что миру якобы доступны более эффективные и дешевые «электрические» решения.