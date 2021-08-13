Москва, 13 августа, 2021, 21:10 — ИА Регнум. Голубой водород не играет «роли в безуглеродном будущем» и на самом деле на 20% хуже для планеты, чем сжигание газа или угля для производства тепла, заявил специализирующийся на возобновляемых источниках энергии информационный портал Recharge News 12 августа 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Голубой водород — это водород, полученный путем паровой конверсии метана, но при условии улавливания и хранения углерода, что дает примерно двукратное сокращение выбросов углерода. Именно такой водород Россия планирует качать в ЕС по СП-2

ООН 9 августа 2021 года провозгласила угрозу изменения климата «красным кодом человечества» в связи с чрезвычайными погодными условиями в ряде стран. В этот же день исследователи из Корнеллского и Стэнфордского университетов США заклеймили «голубой» водород, назвав его «отвлекающим маневром» от действительно зеленых технологий.

«Голубой» водород, производимый из природного газа с улавливанием и хранением углерода, является ключевой составляющей стратегий энергетического перехода ряда крупных стран и глобальных игроков в области ископаемого топлива, объявленных важным краткосрочным ответом на декарбонизацию. Такой ответ вызван необходимостью дождаться промышленного производства и снижения цены на «зеленый» водород, полученный методом электролиза.

Но исследователи из Корнелла и Стэнфорда заявляют, что их исследование выбросов парниковых газов при производстве голубого водорода опровергает любое представление о том, что он представляет собой экологически приемлемый вариант. Учёные ссылаются на то, что в процессе добычи, транспортировки и хранения природного газа неизбежны значительные его утечки.

В исследовании, опубликованном в 12 августа 2021 года в журнале Energy Science and Engineering, написано, что выбросы CO 2 при производстве «голубого» водорода немногим уступают выбросам при производстве «серого» водорода. И хотя объём выбросов углекислого газа при производстве голубого водорода ниже, чем при производстве «серого» водорода, утечки метана выше из-за более широкого использования природного газа для улавливания углерода.

« Удивительно, но выбросы парниковых газов от «голубого» водорода более чем на 20% больше, чем при сжигании природного газа или угля, и примерно на 60% больше, чем при сжигании дизельного топлива для получения тепла» , — говорится в исследовании.

Авторы исследования тут же противоречат сами себе:

«Наш анализ предполагает, что захваченный углекислый газ может храниться бесконечно долго, что является оптимистичным, но недоказанным предположением. Даже если это правда, использование голубого водорода трудно оправдать с точки зрения климата. Голубой водород действительно не играет никакой роли в безуглеродном будущем. Мы полагаем, что голубой водород лучше всего рассматривать как отвлекающий маневр, который может отсрочить необходимые действия, чтобы действительно декарбонизировать мировую экономику».

Роберт Ховарт, соавтор исследования и профессор экологии и экологической биологии в Корнельском университете, сказал:

«Политики со всего мира, от Великобритании и Канады до Австралии и Японии, делают высокие ставки на голубой водород как ведущее решение для энергетического перехода. Наше исследование является первым опубликованным в рецензируемом журнале, в котором показана значительная интенсивность выбросов голубого водорода в течение всего жизненного цикла. Это предупреждающий сигнал для правительств о том, что единственный «чистый» водород, в который они должны инвестировать государственные средства, — это действительно экологически чистый водород, полученный из энергии ветра и солнца».

Правительство Великобритании стремится поставить «голубой» водород в основу своей программы перехода к зеленой энергетике при активном участии крупных нефтегазовых компаний, таких как BP и Shell.

В преддверии объявления британским правительством национальной водородной стратегии Дэвид Себон, профессор машиностроения Кембриджского университета, сказал:

«Голубой» водород нельзя считать низкоуглеродным. Фактически это исследование показывает, что производство голубого водорода значительно хуже, чем сжигание ископаемого топлива для получения тепла, такого как газ или уголь в первую очередь. Политики должны обратить внимание на этот важный вывод, прежде чем рассматривать инвестиции в «голубой» водород. Единственный водород, который мы можем считать действительно свободным от выбросов, — это водород, полученный из возобновляемых источников энергии, таких как «зеленый» водород».

Исследование ученых из Корнеллского и Стэнфордского университетов подливает масла в огонь дискуссии, которая бушует в течение нескольких лет в энергетическом секторе по поводу соответствующей роли «голубого» и «зелёного» водорода в энергетическом переходе.

Хотя «голубой» водород широко рассматривается как хороший вариант в таких секторах, как химическая и тяжелая промышленность, существуют сомнения по поводу его пригодности для декарбонизации некоторых отраслей экономики.

Известный аналитик и эксперт по чистой энергии Майкл Либрейх заявил, что игроки нефтегазовой отрасли «заинтересованы» в том, чтобы обсуждать роль водорода в таких областях, как автомобили и отопление, несмотря на то, что миру якобы доступны более эффективные и дешевые «электрические» решения.