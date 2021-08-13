Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Комитет по транспорту определил четкий срок и наказал таксомоторным агрегаторам и организациям до 15 октября привить от COVID-19 не менее 80% своих работников, получить все нужные документы о прохождении вакцинации и соответствующие QR-коды. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

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Как уточнили в Смольном, несоблюдение этих требований влечет административную ответственность. При этом в администрации отметили, что крупные агрегаторы такси поддерживают необходимость вакцинации. Так, «Таксовичкоф» организовал точку вакцинации, работающую раз в неделю, на выпускающей площадке и проводит информирование водителей. «Ситимобил» прививает таксистов-партнеров при поддержке администрации Красногвардейского района Петербурга.

16 августа вакцинацию препаратом «Спутник Лайт» пройдут водители-граждане России моложе 60 лет в ТРЦ «Заневский каскад». Кроме того, «Ситимобил» планирует закупку вакцин для вакцинации водителей такси, являющихся иностранными гражданами. Такие водители смогут пройти вакцинацию за счет средств компании «Ситимобил». «Яндекс.Такси» разместил на навигационных картах метки для водителей такси с указанием пунктов вакцинации.

«В ближайшее время бесплатный пункт вакцинации при поддержке «Яндекса» будет открыт по адресу: Набережная Обводного канала, д. 28. Компания также профинансировала создание пунктов бесплатной вакцинации от COVID-19 для водителей и курьеров, которые выполняют заказы пользователей сервисов», — отметили в Смольном.

В комитете подчеркнули, что высокими темпами вакцинация идет во всей транспортной отрасли.