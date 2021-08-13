Париж, 13 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Правительство Франции дважды обратилось к гражданам страны с призывом покинуть территорию Афганистана из-за ухудшения ситуации с безопасностью, сообщает 13 августа РИА Новости со ссылкой на представителя французского МИД.

Дарья Драй ИА REGNUM За Францию!

По его словам, для эвакуации своих граждан власти Франции 16 июля организовали специальный авиарейс.

«Мы с апреля 2021 года призывали французов, присутствующих в Афганистане, покинуть страну, и они имели возможность это сделать с помощью рейса, организованного французскими властями 16 июля. В связи с ухудшением на прошлой неделе ситуации с безопасностью мы снова призвали французов как можно скорее покинуть страну», — цитирует агентство представителя французского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Дания и Норвегия уже заявили об эвакуации своих посольств из Афганистана.