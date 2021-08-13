Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Заболеваемость COVID-19 в Санкт-Петербурге за неделю снизилась на 0,97%, при этом коэффициент распространения инфекции стабильно меньше единицы. Об этом 12 августа сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на онлайн заседании оперативного штаба с председателем правительства РФ Татьяной Голиковой.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации в инфекционном госпитале

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По его словам, в городе более месяца регистрируется постепенное снижение общего числа активных больных коронавирусом, которые находятся на амбулаторном (40 872 петербуржца, — прим. ред.) и стационарном (5 002 пациента, — прим. ред.) лечении. Коэффициент распространения инфекции стабильно меньше единицы и на 13 августа составил 0,95. Кроме того, за текущую неделю был госпитализировано пациентов на 12,7% меньше, чем в предыдущую неделю.

«Уменьшилось число госпитализаций. Мы возвращаем стационары в штатный режим работы. Но третья волна коронавируса не закончилась. Мы начинаем спускаться с очень высокого плато. Насколько успешным и быстрым будет этот процесс, зависит от темпов вакцинации», — отметил губернатор, подчеркнув, что до конца августа к лечению плановых больных вернутся три федеральных стационара.

В настоящий момент в Петербурге первично привито 1 394 539 человек, за минувшие сутки первый этап вакцинации прошли 7 512 петербуржцев. Полностью вакцинацию завершили 1 201 029 человек, в том числе 20 463 горожанина за 12 августа. На данный момент в Санкт-Петербурге развернуто 159 основных пунктов, кроме того также работают 43 мобильных пункта, большая часть из которых в ТРЦ и ТРК.