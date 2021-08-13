На Урале построят военный храм во имя Александра Невского
Екатеринбург, 13 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Верхней Пышме (Свердловская область) построят военный храм во имя святого благоверного Великого князя Александра Невского, сообщили в Екатеринбургской епархии РПЦ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Главный храм Вооруженных сил России
14 августа в парке «Патриот» пройдёт молебен о начале строительства религиозного объекта. Место выбрали по аналогии с главным храмом Вооруженных сил России, который построен парке «Патриот» в Московской области.
«Решение о строительстве храма принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Павлович Лапин», — уточнили в епархии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее у главного храма ВС России прошел марафон памяти