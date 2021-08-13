Екатеринбург, 13 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировали ещё 525 ковид-пациентов, сообщается в свежей сводке регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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135 новых носителей коронавируса живут в Екатеринбурге, ещё 390 — в других населённых пунктах региона. Для сравнения, 12 августа было выявлено 523 новых заражённых.

Всего подтверждено 114 180 случаев заражения с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области установили новый «рекорд» по смертности от COVID-19.