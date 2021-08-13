Богота, 13 августа, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Колумбийский исполнитель J Balvin в своих социальных сетях объявил, что готовит пятый студийный альбом. Певец назвал альбом своим именем — «Jose» (Хосе), пластинка выйдет 10 сентября. Артист уже представил первый сингл «Que Locura» с грядущего альбома, музыкальное видео к которому доступно на его официальном ютуб-канале.

Музыка в мозаике

https://www.instagram.com/reel/CSe49c3n1oO/

«Jose» выйдет вслед прошлогоднему альбому «Colores». В альбом, скорее всего, будут включены следующие песни: «Que Locora», коллаборация с электронным-музыкантом Skrillex «In da Ghetto», «7 de Mayo», «¿Qué Más Pues?», «Otro Fili» с Джеем Уилером, совместная работа с соул-исполнителем Khalid «Otra Noche Sin Ti», а также номинированный на премию «Грэмми» «Un Día (One Day)» с Дуа Липой, Bad Bunny и Tainy.