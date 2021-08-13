Вашингтон, 13 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо покинет свой пост после прогремевшего на всю страну скандала о сексуальных домогательствах, но, несмотря на досрочную отставку, ему все еще грозит импичмент. Об этом 13 августа сообщает Fox News.

DonkeyHotey Эндрю Куомо. Карикатура

Если импичмент состоится, политик не сможет снова баллотироваться на пост губернатора.

Отметим, что на столь жесткие меры настаивают некоторые законодатели-демократы. Они заявили, что поддерживают импичмент всего через несколько часов после того, как губернатор сообщил об отставке.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее Куомо под давлением обвинений в домогательствах, которые выдвинули 11 женщин, объявил о своей отставке. Он отметил, что никогда не пытался кого-то оскорбить.