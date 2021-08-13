Москва, 13 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Москве отменили обязательное требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников предприятий и организаций, в том числе работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которое было введено из-за COVID-19.

(сс) Alain GiA Женщина в маске

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Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин сегодня, 13 августа, на своём сайте, Москва возвращается «к нормальной жизни» — благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам.

По его данным, более чем в два раза, по сравнению с пиковым значениями второй половины июня, снизилось количество новых госпитализаций пациентов с коронавирусом. В ковидных больницах занято менее семи тысяч коек, что является минимальным с начала апреля.

На фоне продолжающейся массовой вакцинации от коронавируса число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило четыре с половиной миллиона.

Собянин «Поэтому, взвесив все «за» и «против» и посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий шаг по смягчению санитарных ограничений».

Помимо снятия требования по переводу на «удалёнку» 30% работающих, отменяются требования термометрии в течение рабочего дня и регулярного тестирования сотрудников на COVID-19 (не менее десяти процентов персонала каждые 15 дней).

Также Собянин отменил все ограничения на посещение зоопарков, в том числе крытых павильонов. Остаются в Москве требования социальной дистанции и масочный режим, запрещены массовые мероприятия, сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.