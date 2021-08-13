Москва, 13 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 13 августа, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,13%, отступая до $71,22 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Как и ожидалось, количество первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю в США составило 375 тысяч.

Поскольку данные оказались не хуже и не лучше прогнозов, вечерние торги были довольно спокойными, а нефть даже отыграла часть утренних потерь.

У рынков по-прежнему нет ясных ориентиров, что на фоне летнего спада активности заставляет котировки топтаться на месте.

Сегодня вечером выйдут данные по количеству работающих буровых установок в США и Канаде, но от них не приходится ждать каких-то сюрпризов.

Видимо, затишье на рынке нефти продолжится, как минимум, до понедельника (16 августа), когда информация об объёмах промпроизводства в Китае может стать поводом для спекуляций.

Сегодня же, вероятно, нефть останется на близких к текущим уровнях — $70,00−71,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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