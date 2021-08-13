Меркель поедет в Киев через два дня после встречи с Путиным
Берлин, 13 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину состоится 22 августа, сообщили 13 августа в германском правительстве.
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Ангела Меркель и Владимир Зеленский
Отметим, что двумя днями ранее, 20 августа, Меркель посетит Россию и встретится с президентом страны Владимиром Путиным.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киеве Меркель обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским войну в Донбассе и фактор «Северного потока — 2».