Берлин, 13 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на Украину состоится 22 августа, сообщили 13 августа в германском правительстве.

President.gov.ua Ангела Меркель и Владимир Зеленский

Отметим, что двумя днями ранее, 20 августа, Меркель посетит Россию и встретится с президентом страны Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киеве Меркель обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским войну в Донбассе и фактор «Северного потока — 2».