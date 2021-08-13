Варшава, 13 августа, 2021, 15:58 — ИА Регнум. 13 августа в Сейме Польши состоялось голосование по поводу законопроекта о строительстве завода электромобилей в стране. В нем, помимо прочего, предусматривается вырубка 1 200 гектаров леса в предполагаемом месте строительства. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Лес

Завод электромобилей в Польше планируется построить в городке Сталова Воля, что на юге республики. Предварительно выделено место, которое в настоящее время покрыто лесом. Законопроект предусматривает его вырубку для строительства завода.

Директор Государственного лесного фонда Юзеф Кубица сказал журналистам, что законопроект был принят Сеймом в соответствии с законодательством. Тем не менее, он выразил обеспокоенность, что это создаст прецедент, который позволит политикам в будущем отдавать предпочтение инвестициям в ущерб лесам и окружающей среде.

Теперь законопроект направятся на рассмотрение и голосование в Сенат. Он может быть принят в том случае, если получит большинство голосов в данном ведомстве.