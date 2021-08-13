Москва, 13 августа, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 13 августа, по состоянию на 15:10 по мск, доллар на Московской бирже дешевеет на 0,4%, отступая до 73,3 рубля. Евро снижается на 0,2% — до 86,2 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Стоило чуть ослабнуть бурному новостному потоку, нервирующему участников торгов, как российская валюта уверено пошла вверх, отыгрывая накопившийся потенциал.

Активность торгов на фоне пика летних отпусков невелика, но скоро всё изменится и вернувшиеся с курортов трейдеры разгонят активность на рынке.

ЦБ РФ продолжает скупать валюту с рынка, что на фоне снизившейся активности торгов становится значимым фактором.

Однако приближение начала нового налогового периода, когда экспортеры вынуждены будут продавать валюта для расчетов с родным государством, поддерживает рубль.

Вероятно, сегодня значительных движений в рубле мы не увидим, если только не случится что-то экстраординарное», — считает эксперт.

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