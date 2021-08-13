Комитет СБ ООН продлил ЮНИСЕФ срок оказания гумпомощи КНДР
Вашингтон, 13 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР продлил Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) срок оказания гуманитарной помощи Северной Корее. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Комитета СБ ООН.
Согласно опубликованным данным, международная организация сможет осуществлять свои программы в области здравоохранения до 5 августа 2022 года.
Известно, что организация подала заявку на продление сроков доставки гуманитарной помощи в связи с закрытием властями КНДР границ из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что из-под санкций также освобождено холодильное оборудование, необходимое для хранения вакцины для плановой иммунизации детей.
Напомним, что гуманитарная деятельность в Северной Корее не запрещена международными санкциями, однако организациям необходимо получить разрешение со стороны ООН для оказания разного вида помощи.