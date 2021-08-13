Вашингтон, 13 августа, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР продлил Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) срок оказания гуманитарной помощи Северной Корее. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Комитета СБ ООН.

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Согласно опубликованным данным, международная организация сможет осуществлять свои программы в области здравоохранения до 5 августа 2022 года.

Известно, что организация подала заявку на продление сроков доставки гуманитарной помощи в связи с закрытием властями КНДР границ из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что из-под санкций также освобождено холодильное оборудование, необходимое для хранения вакцины для плановой иммунизации детей.

Напомним, что гуманитарная деятельность в Северной Корее не запрещена международными санкциями, однако организациям необходимо получить разрешение со стороны ООН для оказания разного вида помощи.