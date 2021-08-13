Баку, 13 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Азербайджане медики за последние сутки выявили 2674 случая заражения коронавирусом в результате 13 945 тестов. Об этом 13 августа сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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За время пандемии в республике выявили 361 501 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 337 669 человек, в том числе 648 — за последние сутки. На лечении в больницах находятся 18 707 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5125 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2674 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате 16 575 тестов. Выздоровевшими медики признали 576 человек. Скончались в стране 14 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что кампания по вакцинации от COVID-19 в Азербайджане началась с января. По последним данным, в республике первую дозу прививки от COVID-19 получили почти 3,3 млн человек, обе дозы — 2,3 млн человек.