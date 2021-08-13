Москва, 13 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. 13 августа в Москве состоялись похороны известного российского правозащитника Сергея Ковалева. На мероприятии выступил посол Польши в России Кшиштоф Краевский. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

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Польский дипломат выразил соболезнования от имени Польши семье и близким покойного, а также зачитал письмо президента Польши Анджея Дуды по поводу смерти Ковалева.

«Анджей Дуда написал, что неукротимость и бескомпромиссность, которые характеризовали борьбу Сергея Ковалева за права человека и демократические идеалы, позволили ему получить признание во всем мире, сделали его бесспорным моральным авторитетом», — сообщил Краевский.

Он также напомнил, что в 2009 году тогдашний президент Польши Лех Качиньский наградил Сергея Ковалева Большим крестом Ордена Заслуг перед Республикой Польша.

О смерти правозащитника Сергея Ковалева стало известно утром 9 августа. Он был одним из авторов Российской декларации прав человека и гражданина и второй главы Конституции РФ о правах и свободах человека и гражданина.