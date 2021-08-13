Волгоград, 13 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Волгоградской области 3 августа впервые выявлено 335 носителей коронавируса — на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 25 районах региона. Выписаны после лечения 282 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

В целом в Волгоградской области подтверждено 75 493 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 67 093 человека. Лечатся в стационарах и амбулаторно 6 382 пациента.

От осложнений при инфекции в регионе скончались 2018 жителей.