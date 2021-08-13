Ростов-на-Дону, 13 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Министр иностранный дел РФ Сергей Лавров, находящийся в Ростовской области с рабочей поездкой, предложил губернатору региона Василию Голубеву выступить с инициативой учреждения Дня поисковика. Об этом глава МИД РФ заявил в ходе встречи с представителями гражданского сообщества.

Admoblkaluga.ru Калужские поисковики

Он напомнил, что 15 августа будут праздновать День археолога.

«Я хотел Вас попросить одну дополнительную инициативу внести. 15 августа будет День археолога, а вот Дня поисковика пока нет. Мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает личным, что «если из этой части Ростовской области таковая инициатива появится».

Голубев в свою очередь отметил, что поисковики активно работают в регионе. По его словам, они отлично справились на Самбекских высотах, сейчас работы проходят в Сальске