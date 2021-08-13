Волгоград, 13 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Новый возрастной антирекорд установлен 13 августа в Волгоградской области — зарегистрирован летальный исход у 18-летнего юноши с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Житель Алексеевского района обратился за медицинской помощью в местную поликлинику спустя несколько недель после начала заболевания. Врачи приняли решение госпитализировать его в областную клиническую больницу № 1 Волгограда. У пациента выявили COVID-19 c двусторонней пневмонией и перевели в инфекционный стационар. Известно, что юноша страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы.

Всего 13 августа в Волгоградской области зарегистрировано 15 летальных исходов у ковид-пациентов. С начала пандемии в регионе от осложнений скончались 2018 человек.