Белгород, 13 августа, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Белгородской области 13 августа выявлено 147 новых носителей коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 133 пациента, двое мужчин скончались. На вакцинацию от COVID-19 записались 3 773 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 46 519 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 41 034 человека, скончались от осложнений 949 пациентов.

Продолжают лечение в стационарах 1 359 жителей, получают амбулаторную помощь 3 177 человек, на самоизоляции находятся 12 215 белгородцев.

На вакцинацию от COVID-19 записались 676 745 человек, из них полностью прошли курс иммунизации 568 738 добровольцев.