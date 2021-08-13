Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Петербурге идет активная вакцинация персонала гостиниц. Средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей — более 60%. В некоторых вакцинировано уже 80−90% персонала. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Городской центр вакцинации. Петербург.

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Как отметили в администрации Петербурга, гостиницы активно пользуются возможностью вакцинировать свой персонал с помощью выездной прививочной медицинской бригады.

«Средний показатель иммунизации сотрудников крупнейших отелей — более 60%. В некоторых вакцинировано уже 80−90% персонала, в их числе: «Москва», Hilton Saint-Petersburg Expoforum, Park Inn Radisson Пулковская, «Гранд Отель Европа», Corinthia», — уточнили в Смольном.

Для упрощения записи на вакцинацию комитет по развитию туризма совместно с комитетом по здравоохранению принимает заявки от руководителей гостиничных предприятий на выезд прививочных медицинских бригад.

Напомним, организации индустрии гостеприимства Петербурга могут получить специальный статус «вакцинирован» к знаку Safe Travels SPb (глобальная инициатива в сфере безопасности путешествий в период пандемии, — прим. ред.). Основной критерий — доля вакцинированных работников организации должна составлять не менее 60%. В северной столице выдано уже 1800 знаков Safe Travels SPb.