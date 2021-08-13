Улан-Батор, 13 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Динамика распространения COVID в Монголии изменилась. В столице республики Улан Баторе суточный прирост заболеваемости идет на спад. В регионах число зараженных резко растет. По мнению директора Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Лхагваагийна Баттора это связано с проведением в аймаках (областях) Монголии религиозных фестивалей.

Rob Oo Монголия

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«В последнее время 70 — 80% новых случаев заражения коронавирусом фиксируется в регионах. В аймаке Баян-Ульгий зафиксировано 30% от общего числа выявленных случаев. В этом аймаке во время июльских праздников побывало более 25 тысяч внутренних туристов, там было организовано много общественных мероприятий, что повлияло на рост заболеваемости COVID-19. Также в этом аймаке показатель вакцинации находится на низком уровне», — сообщил Лхагваагийн Баттор.

Хотя власти страны в этом году отменили празднование национального праздника Наадам, опасаясь распространение COVID-19, с начала августа в стране было разрешено организовать конные состязания, соревнования по национальной борьбе, а также «Даншиг наадам», который в отличие от Наадама носит более религиозный характер.

По приказу избранного недавно президента Ухнаагийн Хурэлсуха в стране состоялся обряд поклонения сакральной горе Сутай-хайрхан. Как сообщают местные СМИ, на этот обряд власти затратили 3 млрд тугриков, что вызвало недовольство в обществе.

Отметим, за минувшие сутки в Монголии выявили 1453 новых случаев COVID-19, 343 из них зафиксировано в Улан-Баторе, а 1110 — в регионах. За минувшие сутки умерли два пациента.

По данным Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний, в стране сохранятся высокий риск распространения штамма «Дельта», этот штамм в последние дни обнаружен в 11% выявленных случаев заражения коронавирусом.