Москва, 13 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Певица МакSим (Марина Максимова) пока останется на лечении в стационаре, однако ее в скором времени могут выписать. Об этом 13 августа рассказал менеджер артистки Маргарита Соколова.

Pixabay.com В больнице

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«Пока нет. Это зависит от того, когда врачи будут спокойны за нее», — приводит ее слова ТАСС в ответ на вопрос о том, когда врачи выпишут певицу.

Также менеджер уточнила, что дома МакSим в первое время будет под наблюдением врачей — патронажных докторов и медсестер.

При этом Соколова добавила, что сама артистка тоже уже просит врачей отпустить ее домой.

«Она такая: как только почувствовала землю под ногами, ей уже хочется (домой). Она долго не видела детей, очень скучает и, конечно, хочет домой», — сказала она.

Отметим, певица МакSим уже более двух месяцев находится в больнице, из которых она полтора находилась в состоянии медикаментозного сна, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 3 августа ее вывели из искусственной комы, в 9 августа — перевели в обычную палату из реанимации.