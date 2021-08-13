Пекин, 13 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery представил новый хэтчбек Chery QQ Ice Cream с электрической силовой установкой. Об этом сообщается на сайте издания 58che.

58che Новый хэтчбек QQ Ice Cream

Новинка предназначена для молодёжной аудитории. Внешность новой машины выполнена в стиле китайского электромобиля Wuling Hongguang Mini EV. Отличия между моделями заключаются только в габаритных размерах, головной оптике и сиденьях. В остальном же автомобили практически идентичны. Самым главным сходством являются кубические формы Ice Cream и Mini EV.

Длина QQ Ice Cream равна 2980 мм. В движение электромобиль приводит электромотор максимальной мощностью 28 л. с. Производительность Mini EV составляет только 17 л. с. Аккумуляторная батарея позволяет проехать Chery без подзарядки порядка 200 км.

Первый хэтчбек QQ Ice Cream сойдёт с конвейера до конца текущего года. Стоить новый электрокар будет всего 30 тыс. юаней (около 340 тыс рублей).

Ранее компания Cowin (дочернее предприятие Chery) представила седан Xuandu, созданный на базе модели Chery Arrizo 7. Длина автомобиля составляет 4666 мм, а размер колёсной базы равен 2700 мм.

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