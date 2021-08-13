На Среднем Урале зафиксировали новый «рекорд» по смертности от COVID-19
Екатеринбург, 13 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Ещё 28 жителей Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Нынешний показатель побил предыдущий печальный «рекорд» в 25 смертей за сутки (11 августа). Всего от болезни погибли в области уже 4654 ковид-пациента.
С начала пандемии в области 105 759 человек смогли побороть COVID-19 и выздороветь.
Как сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном университете изменили правила заселения в общежития в связи с вакцинацией от коронавируса.