Москва, 13 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель едет на Украину, чтобы приказать президенту этой страны Владимиру Зеленскому не выступать с критикой в адрес газопровода «Северный поток — 2». Об этом 13 августа заявил украинский журналист и политик Анатолий Шарий в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Взамен глава Украины якобы получит определенные выгоды, убежден участник ток-шоу.

«Меркель едет Зеленскому сказать пару прощальных слов, чтобы он помалкивал насчет «Северного потока — 2», потому что, по моему мнению, Зеленский продал эту тему. Что ему предложили за это, мне пока не известно», — сказал Шарий.