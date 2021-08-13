Вашингтон, 13 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Ford подал патент на дизайн новой версии фургона Transit Trail. Снимки автомобиля размещены в базе Управления по патентам и товарным знакам США.

База Управления по патентам и товарным знакам США Transit Trail

Дизайн фургона регистрируется для авторынка Соединённых Штатов. В Евросоюзе эта версия фургона укомплектована радиаторной решёткой, выполненной в стиле Raptor, а также дифференциалом повышенного трения.

На патентном изображении автомобиля можно рассмотреть большой логотип Ford на передней радиаторной решётке. Нижняя часть кузова имеет облицовку из пластика, а 16-дюймовые колёса фургона окрашены в чёрный цвет.

Новый Transit Trail имеет более высокие внедорожные характеристики, чем аналогичные фургоны марки. Автопроизводители оснастили новинку дифференциалом повышенного трения и модернизированной системой контроля тяги.

Ранее компания H2X Global из Австралии представила водородный пикап Warrego, созданный на базе Ford Ranger. Производительность модели составляет 93 л. с. (70 кВт).

Читайте также: В США на аукцион выставят Ford GT40 из фильма «Форд против Феррари»