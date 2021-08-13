Москва, 13 августа, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Сегодня, 13 августа, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют нейтральную динамику, снижаясь в пределах 0,1% и торгуясь немного выше отметки в $71,00 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик компании Esperio Лев Кравец.

eluela31 Нефть

«Нужно сказать, что внутриотраслевой информационный фон для нефтяного рынка выдался очень непростым.

Сначала подвели данные о запасах нефти в США, согласно данным минэнерго, за прошлую неделю они сократились слабее чем ожидалось, на 447 тыс. баррелей, вместо 1,271 млн. баррелей.

Затем прогнозы по спросу на энергоносители ухудшило Международное энергетическое агентство (МЭА), которое теперь ожидает профицита нефти на 1,7 млн б/c в I квартале 2022 года.

И наконец широко обсуждаемое заявление американского президента Джо Байдена, который призвал ОПЕК+ нарастить добычу, для того чтобы «сбить» цены на бензин.

Если бы не стойкость американского фондового рынка, который благодаря утверждению Сенатом США программы инфраструктурных инвестиций на $1 трлн несколько дней подряд обновлял исторические максимумы, то такой объем негатива продавил нефтяные котировки значительно ниже.

Вместо этого нефть завершает неделю даже в небольшом плюсе +1,1% и судя по тому, что вся важная статистика уже была опубликована у нефтяного рынка есть все шансы закрыть неделю на территории $70,00+.

Это немало, учитывая, что техническая картина определяет текущие котировки $71,30 за баррель Brent как завышенные и будет стараться оттянуть их к более справедливым значениям в $70,00−70,50 за баррель», — считает эксперт.

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