Москва, 13 августа, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» не влияет на репродуктивное здоровье мужчин, однако качество спермы у переболевших COVID-19 значительно ухудшается, выяснила группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ №15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В исследовании приняли участие 50 мужчин от 22 до 50 лет, они сдали анализы показателей спермограммы и крови. Также обследование включало в себя оценку параметров гормонального профиля и осмотр урологом-андрологом.

Биологи и биоинформатики провели углубленный генетический анализ этих данных. В результате выяснилось, что «Спутник V» не влияет на уровень гормонов и показатели спермограммы.

«Качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается», — цитирует РИА Новости работу исследователей.

Особенно оказались затронуты гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях, отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ряд побочных явлений, которые могут возникнуть при введении вакцины «Спутник V» внутримышечно, в случае с назальной вакциной будет отсутствовать. Это связано с тем, что вакцина в форме капель для носа — это препарат местного назначения и «системных реакций в виде температуры не вызовет».

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