Нижний Новгород, 13 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. За минувшие сутки 27 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

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Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5376 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 августа в регионе выявили 547 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 549 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 147 624 случаев. Активными носителями вируса в области в настоящее время являются 8102 человека.

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