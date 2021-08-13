Нижний Новгород, 13 августа, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 13 августа выявили 547 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 549 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 147 624 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 480 человек, всего выздоровели с начала пандемии 134 119 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 27 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5403 человек. Накануне сообщалось о 26 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8102 человека.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

Напомним, по состоянию на 12 августа в регионе проведено 3 308 150 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9206 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 268,8.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 12 августа остаются свободными 26% коек в ковид-центрах.