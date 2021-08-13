Москва, 13 августа, 2021, 12:56 — ИА Регнум. На торговой сессии 12 августа рубль был малоподвижен относительно ведущих мировых валют. Российская валютная единица закрыла день на отметке в 73,49 рубля за доллар и 86,27 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Рубль

«Против рубля играли покупатели долларов, который подешевел относительно российской валюты после объявления данных по инфляции и безработице.

Помимо этого, возрос спрос на валюту после выплат российскими компаниями дивидендов за 2020 год.

Также на динамике рубля отразилась скупка ЦБ РФ валюты по бюджетному правилу. В фокусе инвесторов остается ситуация с глобальным распространением дельта-штамма, из-за которого постепенно нарушаются логистические цепочки и падают прогнозы по спросу на нефть и нефтепродукты.

Также внимание трейдеров и аналитиков обращено к дальнейшим шагам ФРС, так как после публикации хороших данных по рынку труда опасения по поводу скорого сворачивания программы стимулов усилились.

Коридор движения валютных пар на сегодня, предположительно, составит 73,20−74,00 рубля за доллар и 86,00−86,80 рубля за евро», — считает эксперт.

Читайте также: Пятница 13-е опасности для рубля не несёт