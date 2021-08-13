Хельсинки, 13 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В связи с явным ухудшением эпидемиологической ситуации в столице Финляндии, обусловленной возросшим уровнем распространения коронавируса, власти Хельсинки ввели новые, более строгие ковид-ограничения. Об этом вечером 12 августа сообщила газета Yle.

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В частности, в закрытых помещениях могут собраться максимум 25 человек, и 50 человек — на открытом воздухе. При проведении любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, у всех посетителей должно быть свое определенное место.

Будет также запрещено заниматься спортом в помещении, если между людьми не может соблюдаться социальная дистанция в два метра.

Ограничения вступают в силу 20 августа и действуют до 12 сентября.