Штат Калифорния, США, 13 августа, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Британская автомобилестроительная компания Bentley представила на автовыставке в городе Монтерее (штат Калифорния, США) модернизированную версию Flying Spur Mulliner. Об этом сообщается на сайте компании.

Bentleymedia.com Рестайлинговый Flying Spur от Mulliner

Рестайлингом модели занималось тюнинг-ателье Mulliner. Седан был доработан как в версии с моторами V8, W12, так и в версии с гибридным агрегатом на базе V6. Однако доработан был только внешний вид машины.

После модернизации новый Flying Spur Mulliner получил уникальную переднюю часть, выполненную в дизайне Double Diamond («Двойной Алмаз»). Тюнеры оснастили машину хромированной радиаторной решёткой, вентиляционными отверстиями по бокам, корпусами боковых зеркал, окрашенными в оттенок Satin Silver, а также топливным лючком, украшенным драгоценными материалами.

Также авто может похвастаться эксклюзивными 22-дюймовыми колесами Mulliner с самовыравнивающимися колпаками.

Ранее тюнинг-ателье DC Customs представило пикап, созданный на базе седана Bentley Flying Spur («летящая шпора») 2005 года выпуска. В движение машину приводит 590-сильный мотор W12 с двойным турбонаддувом.

Читайте также: Компания Bentley представила спецверсию Flying Spur Hybrid