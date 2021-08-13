Санкт-Петербург, 13 августа, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Один из самых крупных городских поселений Ленинградская область Мурино второй день подряд возглавляет статистику по выявленным зараженным коронавирусом в регионе. Всего за последние сутки лабораторно подтверждено 233 инфицирования, что столько же, сколько и сутками ранее. Об этом 13 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

(сс) Respectummm Двор в Мурино

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки в статистику дали города Мурино (35), Кириши (17), Выборг (14), Сланцы (девять), Светогорск и Тихвин (по восемь), Гатчина, а также поселок Бугры и в деревня Новое Девяткино (по шесть), Кингисепп (пять).

Текущий показатель суточной выявляемости коронавируса держится в Ленобласти примерно на одном уровне с 6 августа.

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 59 149 случаев заражения, из числа заболевших выздоровели 48 310 человек, в том числе 101 пациент выписаны за последние сутки. От COVID-19 в Ленобласти скончались 2 300 человек. За последние сутки в Ленобласти зарегистрировано еще 15 летальных исходов от COVID-19 — это на один случай меньше, чем было зафиксировано днем ранее.