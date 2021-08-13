Москва, 13 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 22 277 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 6 557 068.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 815 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 168 864.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 848 340 человек вылечились от нового заболевания, 19 368 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 21 832 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.