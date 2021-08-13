Москва, 13 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 2529 случаев заражения коронавирусом, сообщили 13 августа в московском оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Москва оказалась на первом месте среди регионов по суточному приросту. Всего в городе выявили 1 537 888 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

«За сутки госпитализирован 691 человек, скончались 59 пациентов», — рассказали в штабе. Кроме того, 365 человек находятся на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в Москве привились 4,5 млн человек.