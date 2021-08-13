Москва, 13 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене надеется, что для украинской спортсменки Ярославы Магучих не будет никаких последствий из-за их совместного фото на Олимпиаде в Токио. Об этом 13 августа она написала в Instagram.

Diario de Madrid Мария Ласицкене

«Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дёргал», — написала Ласицкене.

По её словам, никакие заявления не изменят её теплого отношения к ним. Также она добавила, что считает эту тему закрытой и не будет давать комментариев на этот счёт.

Напомним, Магучих подверглась травле на Украине из-за её фото с Ласицкене. Украинская спортсменка позже заявила, что в этом не было политики.