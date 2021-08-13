Москва, 13 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. За сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 815 человек, что является максимальным значением с начала пандемии. Об этом 13 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Предыдущий максимум был установлен днём ранее, когда от ковида скончались 808 человек. Всего в результате коронавирусной инфекции в стране умерли 168 864 человека.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ выросло за сутки на 22 277. Около 19,4 тыс. заболевших были выписаны.

Всего в России официально подтверждено 6 557 068 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, рассказали в штабе.