Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, его канадским коллегой Марком Гарно и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице американского госсекретаря в Twitter.

Тони Блинкен U.S. State Department

«Обсудили безопасность Афганистана, а также наши планы по сокращению присутствия гражданского населения в Кабуле, приверженность поддержке дипломатического решения конфликта и прочное партнерство с афганским народом», — говорится в тексте сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили в телефонном разговоре с афганским президентом Ашрафом Гани, что Вашингтон продолжает поддерживать безопасность в Афганистане и выступать за политическое урегулирование конфликта.

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