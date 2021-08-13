Вашингтон, 13 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, его канадским коллегой Марком Гарно и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом говорится в тексте сообщения, опубликованного на странице американского госсекретаря в Twitter.

U.S. State Department Тони Блинкен

«Обсудили безопасность Афганистана, а также наши планы по сокращению присутствия гражданского населения в Кабуле, приверженность поддержке дипломатического решения конфликта и прочное партнерство с афганским народом», — говорится в тексте сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин заявили в телефонном разговоре с афганским президентом Ашрафом Гани, что Вашингтон продолжает поддерживать безопасность в Афганистане и выступать за политическое урегулирование конфликта.

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