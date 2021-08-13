Братислава, 13 августа, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Власти Словакии готовы поддержать введение Европейским союзом новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом 12 августа заявил словацкий премьер-министр Эдуард Хегер, его слова приводит отдел печати и информации аппарата правительства республики.

Vlada.gov.sk Эдуард Хегер

«Словакия вместе с партнерами в Евросоюзе не перестанет усиливать давление (на белорусские власти), чтобы граждане Белоруссии получили перспективу жить в безопасной, демократической и свободной стране. Мы готовы к дальнейшим санкциям (против Минска)», — сказал он, комментируя задержание 12 августа в Минске бывшего посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещени.

Также Хегер назвал задержание Лещени «дальнейшим доказательством немилосердности» властей Белоруссии по отношению к жителям республики.

При этом словацкий премьер-министр указал, что считает нынешнюю власть Белоруссии нелегитимной и призвал белорусского президента Александра Лукашенко немедленно освободить «всех политических заключенных».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что бывший кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриевбыл задержан белорусскими правоохранителями.