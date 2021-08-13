Москва, 13 августа, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Длительность постковидного синдрома у перенёсших коронавирус пациентов составляет примерно два месяца. Об этом заявил главный врач столичной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Kremlin.ru Денис Проценко

«Анализ по возрастным группам показал нам, что у пациентов до 60 лет, как правило, средняя длительность разрешения симптоматики [постковидного синдрома] составляет около двух месяцев», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что у пожилых людей длительность синдрома может увеличиваться.

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Всего в глубинном исследовании, уточнил Проценко, приняли участие 250 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Проценко заявил, что во многих российских регионах фиксируется снижение числа новых случаев COVID-19. По его словам, за полтора года накоплен огромный опыт борьбы с COVID-19, и система здравоохранения готова к очередной волне, если она будет осенью 2021 года.

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