Пекин, , 10:57 — REGNUM Российско-китайские учения «Запад/Взаимодействие-2021» завершились полным успехом. Об этом 13 августа на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил глава оборонного ведомства КНР Вэй Фэнхэ.

Военные учения Mil.ru

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Китайский министр отметил огромное значение состоявшихся учений, напомнив, что это первые совместные учения, организованные на территории Китая после вспышки эпидемии COVID-19. Также это первые китайские оперативно-стратегические манёвры с участием российских военнослужащих, добавил Вэй Фэнхэ.

«Сегодня мы вместе посмотрели практические действия войск на учениях «Запад/Взаимодействие-2021». Общими силами обеих сторон на учениях добились полного успеха», — подчеркнул министр.

По его словам, учения отражают неизменную поддержку между Китаем и Россией, показывают высокий уровень развития межармейских связей.

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«Данные учения не направлены против третьих стран, а на повышение способности совместного реагирования на риски и вызовы», — отметил министр обороны Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, основной этап совместных российско-китайских учений проходит с 9 августа. В нём принимают участие более 10 тысяч военнослужащих обеих стран. Также в манёврах задействуют 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, более 100 самолётов и вертолётов. С российской стороны к учениям привлечены подразделения одного из объединений Восточного военного округа (ВВО).