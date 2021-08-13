Канберра, 13 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Ведущие журналисты Австралии подписали петицию, чтобы потребовать освобождения австралийского журналиста Чен Лэй из-под ареста в Китае. Китайское правительство обвиняет журналистку в передаче государственных секретов за границу. Об этом 13 августа сообщил новостной портал News.com.au.

禁书 网 Арест

Сегодня, 13 августа, исполняется год, с тех пор как Лэй была задержана, а затем официально арестована китайскими властями по обвинению в «незаконной передаче государственных секретов за границу».

Правительство Австралии ранее выражало обеспокоенность по поводу безопасности и благополучия журналистки, при этом министр иностранных дел страны Мэрис Пейн ранее отмечала, что «мы особенно обеспокоены тем, что спустя год после ее содержания под стражей по-прежнему отсутствует прозрачность в отношении причин задержания г-жи Чен».

13 августа Союз журналистов Австралии (MEAA) опубликовал открытое письмо, в котором содержится призыв к немедленному освобождению журналистки из-под стражи в Китае и ее возвращению в Австралию. Свои подписи поставили более 50 известных журналистов.