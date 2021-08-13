Брянск, 13 августа, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Брянской области 13 августа подтверждено 220 случаев заболевания COVID-19, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2 121 тест. Общее количество заразившихся превысило 57 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Брянской области диагноз COVID-19 подтверждён у 57 197 жителей. Выздоровел 52 261 человек, в том числе 260 — выписаны за сутки. От осложнений скончались 915 пациентов, из них 13 августа зарегистрировано восемь летальных исходов.

В регионе проведено 694 176 исследований на коронавирус.