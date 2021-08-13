Представители США и Южной Кореи обсудили сотрудничество в сфере торговли
Сеул, 13 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США договорились приложить усилия для восстановления многостороннего торгового режима путём изменений в работе Всемирной торговой организации, которая не «боролась» с растущим протекционизмом во всём мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.
По их словам, данная договорённость была достигнута в ходе встречи торгового представителя США Кэтрин Тай и министра торговли Южной Кореи Ё Хан Гу, состоявшейся 12 августа в формате видеоконференции.
Участники встречи также договорились о тесном сотрудничестве в области изменения климата и цифровой торговле.
По данным министерства, представители двух стран планируют в ближайшем будущем провести личную встречу.
Отметим, что это был первый контакт Ё Хан Гу с высокопоставленным торговым представителем США с тех пор, как он вступил в должность министра торговли.