Сеул, 13 августа, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и США договорились приложить усилия для восстановления многостороннего торгового режима путём изменений в работе Всемирной торговой организации, которая не «боролась» с растущим протекционизмом во всём мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства торговли, промышленности и энергетики.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, данная договорённость была достигнута в ходе встречи торгового представителя США Кэтрин Тай и министра торговли Южной Кореи Ё Хан Гу, состоявшейся 12 августа в формате видеоконференции.

Участники встречи также договорились о тесном сотрудничестве в области изменения климата и цифровой торговле.

По данным министерства, представители двух стран планируют в ближайшем будущем провести личную встречу.

Отметим, что это был первый контакт Ё Хан Гу с высокопоставленным торговым представителем США с тех пор, как он вступил в должность министра торговли.