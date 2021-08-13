Москва, 13 августа, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Дальнейшие шаги правительства Москвы по введению или отмене антиковидных ограничений будут зависеть от складывающейся ситуации. Об этом 13 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

«Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно прогнозировать», — написал он.

Собянин отметил, что ещё больше дальнейший ход событий зависит от самих горожан.

Напомним, в Москве с 13 августа смягчаются ограничительные меры. Так, отменяется обязательное требование об удалёнке части сотрудников московских организаций.